Eber Solís inició una recorrida por las obras de defensa y mitigación contra las crecidas en el oeste provincial

El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó este martes 20 una recorrida por las obras hídricas ejecutadas en el oeste formoseño. El operativo permitió constatar el avance de los trabajos de defensa civil que el Estado provincial ejecuta de manera estratégica para proteger a las familias y productores de la zona, ante el ciclo de crecidas del río Pilcomayo.

Durante la mañana, Solís estuvo en La Esperanza, Río Muerto y Guadalcazar, localidades del Departamento Bermejo, acompañado por una comitiva integrada por el equipo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); funcionarios de diversos organismos provinciales; diputados justicialistas; personal de la Policía de Formosa y referentes locales.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la DPV, brindó detalles técnicos sobre el alcance de las tareas y, en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), explicó que, en primer lugar, estuvieron el sector del terraplén de mitigación contra las crecidas ubicadas entre el paraje La Esperanza y la localidad de Río Muerto, recordando que “es un tramo que fue construido en una primera etapa el año pasado y que ahora, en este ciclo, se está consolidando”.

El funcionario puntualizó que “este terraplén funciona como un límite al norte del derrame del río Pilcomayo, lo que permite proteger a La Esperanza, El Buen Lugar, San Ramón y más”.

Asimismo, añadió que “siguiendo se llega a Río Muerto, luego hay un tramo que avanza hacia Guadalcazar”; y precisó que “el terraplén nace aguas arriba de La Esperanza contra la Ruta Nacional N° 86, y tiene una extensión de más de 24 kilómetros, desarrollándose de oeste a este”.

Caffa subrayó que la particularidad del río Pilcomayo, además de su gran caudal, es que transporta grandes volúmenes de sedimento y genera un fenómeno de “divagación” o “taponamiento” que obliga a una vigilancia constante.

Entonces, señaló que “para proteger de la deriva del cauce norte es que se realizan todas estas obras”, destacando que “actualmente estamos realizando el ensanche y recrecimiento del terraplén, ajustándolo a la dinámica del río y a los posibles niveles que pueda alcanzar en este ciclo de crecida”.

Además del levantamiento de cota, el funcionario indicó que, “en ciertos sectores, se construyen espigones, que son estructuras de suelo que se realizan para mitigar la energía con la que el río puede impactar contra el terraplén de defensa”.

Por todo eso, puso de relieve que “la observación de la dinámica del río Pilcomayo posibilita que realicemos este tipo de obras por el conocimiento del comportamiento de este río tan particular”, concluyó Caffa, destacando el despliegue de maquinaria y personal técnico en toda la región.



