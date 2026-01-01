Desorden generalizado en el barrio Namqom terminó con seis detenidos y una policía lesionada

El violento enfrentamiento entre vecinos obligó el despliegue de varios móviles policiales

Efectivos de la fuerza policial detuvieron a seis hombres, tras un enfrentamiento entre dos familias en el barrio Namqom. El hecho ocurrió el jueves a las 19:15 horas, cuando los policías acudieron a un requerimiento del 911 por desorden en las manzanas 10 y 22.

Al llegar, los grupos se enfrentaban con amenazas de muerte. A pesar de las advertencias, los incidentes continuaron y los agresores adoptaron una actitud hostil hacia los policías y una mujer policía terminó con heridas leves tras recibir un golpe de puño.

Por ello, solicitaron refuerzo y se utilizaron escopetas provistas con cartuchos anti tumulto para disuadir la agresión. En colaboración llegaron móviles del Comando Radioeléctrico, Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y distintas dependencias de la Unidad Regional Uno Distrito Cinco.

Durante la intervención, también registraron daños a un móvil policial y la sustracción de un equipo de radio policial. Dos hombres fueron detenidos y secuestraron objetos utilizados para la agresión.

Por otra parte, los integrantes de la Delegación de Policía Científica documentaron los daños y continúan las investigaciones relacionadas al hecho.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones judiciales por “Instigación a cometer delitos, atentado y resistencia contra la autoridad agravada, lesiones, robo y daño en poblado y en banda”, con intervención de la Justicia.

En continuidad con la investigación, alrededor de las 7:40 horas de este viernes, los policías de la subcomisaria, detuvieron a un hombre de 41 años, sindicado como partícipe del hecho y secuestraron un cuchillo de grandes dimensiones que tenía oculto entre sus prendas de vestir, en la manzana 23 del barrio Namqom.

Después, a las 9:00 horas, detuvieron a un tercer implicado, un sujeto de 30 años.

Luego, cerca de las 11:00 horas, en inmediaciones al barrio Lote Rural 67, aprehendieron a otro hombre de 18 años y secuestraron dos cartuchos calibre 12 mm.

Un cuarto imputado, de 18 años, fue detenido a las 13:00 horas, en inmediaciones a la manzana 10 del conglomerado habitacional.

En consecuencia, personal de la Delegación Policía Científica, documentó fotográficamente todos los elementos.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.















