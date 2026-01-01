Desde el Registro Civil informaron acerca de los diversos trámites a tener en cuenta para esta temporada

En diálogo con AGENFOR, la doctora Mirta Retamozo, directora del Registro Civil de Formosa, se refirió a los diferentes trámites que deben tener en cuenta los ciudadanos en esta época del año como, por ejemplo, la documentación para viajar afuera del país.

En ese caso, informó, que los adultos “tenemos que tener nuestros documentos actualizados” prestando especial atención a las fechas de vencimiento de los mismos ya que, si están vencidos, “no nos van a permitir ingresar a otro país a través del Departamento de Migraciones”.

Respecto a los menores, recordó la funcionaria, que los mismos deben ser renovados entre los cinco y los ochos años; y, luego, a los 14 años.

“Los menores que viajen con uno solo de los los tutores, tienen que llevar los permisos correspondientes que se realizan en los organismos competentes, como en el caso de Formosa, en los Juzgados de Paz, la Dirección de Migraciones y por escribanías”, señaló.

Y añadió que, también, “deben llevar partidas de nacimiento debidamente actualizadas y certificadas”, cuyo trámite se otorga en el Registro Civil más cercano al domicilio del ciudadano por lo que “no hace falta que se trasladen hasta el centro”.

“Si los trámites deben ser para otro país o provincia, esas actas deben estar debidamente legalizadas con las estampillas que se compran en Administración Tributaria Provincial (ATP), cuyo valor es de tres unidades tributarias, que son tres mil pesos”, aclaró.

Y agregó: “Cuando yo me tomo un nuevo trámite de documento, automáticamente el trámite anterior queda totalmente invalidado para poder viajar al extranjero. En el país sí, quizás pueda moverme sin ningún inconveniente con ese documento y con la constancia de mi documento en trámite. Pero para viajar al extranjero, automáticamente queda invalidado, sobre todo por los ID de trámites”.

Nuevos DNI

En otro orden, Retamozo habló sobre los “inconvenientes” que están teniendo con la llegada de los nuevos DNI y dijo que, en la actualidad, “llegan entre los 30 a 60 días” por disposición del Gobierno nacional.

“Con el Gobierno anterior era un documento que, de 10 a 15 días,uno lo tenía en su domicilio. Ahora está tardando esa cantidad de días. Entonces, si una persona quiere viajar, se le extravió el documento y quiere obtener uno nuevo, lo más rápido que tiene en la provincia de Formosa es sacar un DNI Express, que tiene un costo, obviamente, de 18.500 pesos, pero es la única forma que va a tener un DNI en cinco o siete días”, detalló.

Mientras que, los documentos regulares, cuestan siete mil pesos pero, hizo una salvedad, “hace dos años que también tenemos problemas con las plataformas de pago” ya que “hay días que funciona y otros que no”.

“Nosotros, de todas maneras, tomamos el trámite, pero hoy por hoy nos encontramos con inconvenientes a nivel nacional, no solamente del problema de la tardanza sino también en la toma de trámites, porque antes utilizábamos el sistema Red Privada Virtual (VPN) y, ahora, por decisión de este Gobierno, la plataforma se llama FortiGate”, explicó.

Y profundizó: “Formosa hace el trámite, pero el resto depende del Gobierno nacional, no de la provincia, ya que nosotros hacemos todo lo humanamente posible aunque todos los días nos encontramos con una situación nueva que nos enteramos, muchas veces, por la prensa o cuando vamos a tomar un trámite”.

Pasaporte

A su vez, la Directora aseguró que, con los trámites de Pasaporte, “pasa exactamente lo mismo”, es decir, “están tardando de 40 a 90 días, inclusive” mientras que antes tardaban 20; y su costo es de 70 mil pesos.

“Nosotros lo que le aconsejamos a las personas que tengan un viaje próximo es realizar un exprés. Obviamente tiene un costo de 150 mil pesos, pero ese Pasaporte sí llega en el término de cinco o siete días”, esbozó.

Y lamentó que “estamos ante un Gobierno totalmente capitalista, donde si uno paga va a poder tener” mientras que “la persona que no tiene, quizás hoy por hoy, recursos para poder tomarse un trámite de documento y pagar esas sumas tiene que esperar esa cantidad de días”.

En ese marco, apuntó que “los problemas son por falta de insumos y no invertir en lo que se debe con un organismo nacional como es el Registro Nacional de las Personas”.

Sobre el final, Retamozo reiteró que los ciudadanos argentinos pueden viajar con su DNI a los países que son parte del Mercosur pero, para los demás, “tenemos que realizar un pasaporte y llevar las actas de nacimiento en los casos que viajemos con menores”.

“Porque nos ha pasado de personas que han viajado, están en la aduana y nos están pidiendo el acta o nos avisan qué pueden hacer porque su documento venció. Así que lo que nosotros hacemos es aconsejar a toda la ciudadanía, sobre todo en estas épocas que van a viajar, lo primero que tienen que hacer es mirar sus documentos y de los hijos”, recomendó.

Y concluyó: “Así como uno prevé un viaje, prever también todo ese tipo de cosas porque después los costos son irremediables ya cuando tenemos un viaje pagado y no podemos pasar porque no tenemos una documentación actualizada o como corresponde”.



