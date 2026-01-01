Amenazó a su pareja con un arma blanca y fue detenido

Ocurrió dentro de la vivienda de la victima

Efectivos policiales del Destacamento El Bañadero detuvieron a un hombre tras una denuncia radicada por su pareja, quien manifestó que fue amenazada con un arma blanca.

La intervención se llevó a cabo en la tarde del lunes último, cuando una mujer denunció que durante la madrugada tuvo un altercado con su concubino y la amenazó con el arma blanca, generándole temor por su integridad física y su vida.

De inmediato, los policías se abocaron a la búsqueda del agresor, quien fue localizado y aprehendido en la vía pública.

En la comisaría se notificó su situación procesal en una causa por “Amenaza con el Uso de Arma Blanca en Contexto de Violencia de Género”, y quedó a disposición de la Magistratura interviniente.



