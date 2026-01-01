Detuvieron a un hombre en el barrio San Andrés I

• Primero se negó a ser identificado y después agredió al personal policial

Efectivos de la Subcomisaría Colluccio aprehendieron a un joven de 20 años que trasladaba un parlante, audífonos, un par de zapatillas, un vaso térmico, un tubo de gas, una cartuchera y una mochila, denunciados como robados.

El hecho ocurrió el jueves último, alrededor de las 01:30 horas, en la intersección de las calles Lorenzo Winter y Chubut, cuando personal policial realizaba tareas de prevención a bordo del móvil policial.

Durante el patrullaje, el individuo intentó ocultarse entre los arbustos del sector, opuso resistencia al procedimiento, mintió sobre sus datos personales y finalmente aportó sus datos de identidad correctos.

En todo momento adoptó una actitud hostil hacia los uniformados, profiriendo insultos sin mediar motivo alguno, razón por la cual fue detenido de acuerdo a lo establecido en el Código de Faltas de la provincia, con intervención del Juzgado de Paz N° 1.

Asimismo, se realizó el secuestro preventivo en averiguación de procedencia de varios elementos que el sujeto transportaba.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, se notificó al hombre sobre su situación procesal y permanece a disposición de la Justicia provincial.

Ya en horas de la mañana se presentó la damnificada en sede policial radicando denuncia por la sustracción de varios elementos, encontrándose con la sorpresa de que sus cosas ya habían sido recuperadas.



