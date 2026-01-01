Bromatología decomisó más de 50 mil productos pirotécnicos por venta no autorizada en la ciudad

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Bromatología, llevó a cabo una inspección exhaustiva durante las fiestas de fin de año, con el objetivo evitar la venta de artículos de pirotecnia sonora e ilegal aplicando la Ordenanza “Pirotecnia Cero”, que protege a personas y mascotas sensibles a los decibeles de esos productos.

Durante los procedimientos en vísperas de las fiestas, los agentes municipales secuestraron más de 50 mil artículos de amplia variedad de artículos prohibidos, entre los que se encontraban cañitas voladoras, morteros, petardos, baterías y fósforos petardos, todos considerados de riesgo.

"Los controles se desplegaron en diversos puntos del casco céntrico y los alrededores, Circuito Cinco, y la zona de la Nueva Formosa, reafirmando una presencia activa del municipio en todo el ejido urbano. Agradecemos la colaboración de la ciudadanía, que gracias a su aporte pudimos intervenir varias fiestas que infringían la normativa vigente", informó el responsable del área, Jorge Tarantini.

Por último, mencionó que Bromatología dispone de guardias activas y pasivas a través de inspectores, ante la posibilidad de denuncias que puedan hacer los vecinos a través de las líneas telefónicas (3705- 456202 y 3704-039256).



