Eficaz trabajo policial para recuperar un tanque con capacidad de mil litros

• El reservorio de agua está en la dependencia policial y se busca al damnificado

Miembros de la fuerza policial recuperaron un tanque de agua con capacidad para 1.000 litros tras un requerimiento policial a la línea de emergencias 911, en el barrio Procrear de la ciudad de Formosa.

El caso se registró en la madrugada del jueves último, cuando solicitaron presencia policial y de inmediato policías de la Delegación Lote 110 y 111 e integrantes de la Comisaría Seccional Novena fueron hasta el lugar y se entrevistaron con varios vecinos de la zona, quienes aportaron datos del elemento sustraído y del sujeto que lo trasladaba, como así también material fílmico de cámaras de seguridad.

Luego los uniformados desplegaron tareas de investigación en los barrios Procrear, Lisbel Rivera y Urbanización España, trabajo que tuvo sus frutos en la madrugada del viernes, estableciéndose la presencia de dos sujetos que trasladaban el tanque sustraído.

Rápidamente se desplegaron por el barrio Urbanización España y hallaron abandonado el bien por parte de los malvivientes del sector, que ya fueron identificados e imputados en la causa.

Con la colaboración del personal de Policía Científica, se secuestró el tanque de agua recuperado y se lo llevó hasta la dependencia policial.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial y se trabaja para establecer la identidad del damnificado.







