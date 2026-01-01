Un hombre falleció tras recibir el disparo de un rife de aire comprimido

La víctima fue identificada como Eulogio Ezequiel Comisario, que ingresó al centro de salud sin signos vitales

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un sujeto de 25 años que disparó con un rifle de aire comprimido a un joven de su misma edad, en el barrio El Porvenir, de esta ciudad, quien producto del impacto ingresó sin signos vitales al centro de salud del barrio Juan Domingo Perón.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 6:00 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Séptima tomaron conocimiento del caso y establecieron que la víctima fue trasladada por otros dos sujetos en una motocicleta hasta el centro de salud, con un disparo en el sector de la axila derecha, a la altura del pecho.

Según el equipo médico, el joven ingresó sin signos vitales; mientras que la continuidad de la investigación del caso se identificó al presunto autor y su lugar de residencia.

El caso fue informado a la jueza de turno durante la feria judicial, Dra. Silvana Adalid Jarzynski, y fiscal Julieta Raquel Alucín, quienes direccionaron el procedimiento y ordenaron la requisa domiciliaria en una vivienda de la manzana 57 del barrio El Porvenir.

El allanamiento se concretó con la colaboración de las distintas dependencias policiales del área Distrito Cinco, como así también del Destacamento Desplazamiento Rápido para resguardar el lugar del hecho.

Allí se aprehendió al agresor y se secuestró un rifle de aire comprimido y balines, entre otros elementos de interés en la causa y se realizaron las actuaciones procesales con integrantes de la Delegación Policía Científica.

Una vez finalizadas las diligencias, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial para la autopsia y posterior entrega a sus familiares para las exequias.

Por el hecho, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.