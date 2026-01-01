Laguna Naineck presentó el logo oficial de su Centenario

La localidad que se encuentra ubicada en el departamento Pilcomayo al noroeste de la provincia de Formosa se prepara para celebrar su primer centenario el próximo 28 de septiembre, estableciéndose como hecho fundacional la creación de la Escuela N°61 "Don Felix Ergasto Ramirez".

En ese marco el Municipio de Laguna Naineck presentó oficialmente el logo de los 100 años, un hito que une a toda la comunidad.

El logo del Centenario de Laguna Naineck fue creado con un espíritu conmemorativo, pensado para celebrar 100 años de historia, identidad y trabajo colectivo. Representa valores que están por encima de cualquier coyuntura: el amor por nuestra tierra y nuestra gente.

Cada elemento del diseño tiene un fundamento histórico y simbólico:

✅ El escudo, el camino y la producción reflejan el esfuerzo diario de nuestros vecinos y vecinas.

✅ Las 16 estrellas simbolizan a las colonias agrícolas y a las familias que son el motor de nuestro crecimiento.

✅ El azul y el dorado representan la paz, la prosperidad y el legado de nuestros pioneros.

Las tres estrellas superiores sitúan este Centenario en el tiempo presente en el que se celebra este hito, como parte de una historia institucional en permanente construcción. No reemplazan ni excluyen el pasado, sino que se integran a la línea de tiempo de una comunidad que se formó con el aporte de muchas generaciones.

El Centenario no tiene dueños: pertenece al pueblo de Laguna Naineck. Este símbolo busca ser un punto de encuentro y de orgullo compartido, y entendemos que puede generar distintas miradas, las cuales siempre escuchamos con respeto.

Celebrar 100 años implica recordar el pasado, reconocer el presente y proyectar el futuro desde la unidad, el respeto y el orgullo por lo construido en conjunto.

Laguna Naineck es —y seguirá siendo— bella, pujante, productiva y solidaria.



