La Policía desarticuló un punto de venta de droga: un detenido

El segundo responsable del ilícito, ya se encuentra identificado

Efectivos de la Comisaría Ibarreta allanaron una vivienda, recuperaron los elementos sustraídos, marihuana y detuvieron a un sujeto, en el barrio 8 de diciembre, de esa localidad.

Días atrás, un vecino denunció que desconocidos ingresaron a su casa y se llevaron bienes de valor, además, una importante suma de dinero.

Por ello, los policías de la brigada de investigación se abocaron a las tareas de campo, para identificar a los presuntos autores y las pruebas recabadas fueron puestas a disposición de la Magistratura interviniente, quien ordenó el allanamiento.

El mandato judicial se concretó en la jornada del viernes, donde durante la requisa, detuvieron a uno de los delincuentes y secuestraron prendas de vestir, motor elevador de agua, una consola de juegos, entre otros elementos de interés.

También encontraron nueve envoltorios de cocaína y con los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas, realizaron las actuaciones procesales.

Se inició causa por Infracción a la Ley 23.737 y el detenido quedó a disposición del Juzgado de Narco Crimen de Formosa.



