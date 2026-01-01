Comenzó el aquagym en el Parque Acuático de Las Lomitas

Luego de que la semana pasada se lanzara la temporada de verano en el Parque Acuático “Miguel Ángel Negro Medina” de Las Lomitas, este miércoles 14 comenzaron las clases de aquagym.

Al respecto, Alejandro Pereira, coordinador deportivo del Parque Acuático, comentó que “estamos de jueves a domingos, de 16 a 20 horas, con pileta libre, al igual que con actividades recreativas y deportivas”.

“Contamos con canchas de beach vóley y de fútbol tenis, y este miércoles iniciamos con lo que es una actividad extra para nuestros adultos mayores, el aquagym, que se desarrolla desde las 18.30 hasta las 20 horas”, indicó.

“Ese es el horario en donde baja un poquito más el sol y se pone más apto para ese tipo de actividades”, remarcó.

En ese sentido, informó que los interesados en participar de esta actividad “deben dirigirse directamente al Parque Acuático, donde los vamos a estar recibiendo, haciendo los controles de salud pertinentes y la consulta sobre si poseen alguna patología o impedimento físico que también se debe tener en cuenta para que puedan desarrollar la clase”.

“Por supuesto, deben acudir con ropa adecuada para la pileta, es decir malla y gorrito”, finalizó.



