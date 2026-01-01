Con una mínima variación cerró el conteo de los casos de dengue respecto a la semana anterior

Teniendo en cuenta el período lluvioso y de días calurosos que se transitan en la provincia de Formosa, las autoridades sanitarias reiteran a la población la importancia de revisar diariamente los patios para eliminar los recipientes que puedan servirle al mosquito de criadero.

Además, alientan a cumplimentar las demás medidas de prevención, como mantener los patios desmalezados, aplicar el larvicida donde corresponde y utilizar repelente, entre las principales.

De acuerdo al parte informativo provincial de la Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 10, en la última semana se realizaron 5098 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, de los cuales seis resultaron positivos.

Dos casos corresponden a la localidad de Las Lomitas, mientras que en Ingeniero Juárez, San Martín Dos, General Belgrano y Palo Santo se registró un caso en cada una.

Además, comunicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, en tanto que no hubo pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia ni hemocomponentes transfundidos.

No hay fallecidos por dengue y las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con esta enfermedad fueron 48.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, el total de los casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2026 a la fecha es seis, el serotipo viral circulante el DEN 2 y no hay fallecidos.

Respecto de las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) fueron 4490 y las unidades habitacionales visitadas 7549.

Se encontraron cerradas unas 2240 viviendas, se negó el ingreso a la brigada sanitaria en 819 y se erradicaron larvas del mosquito en 349.

Finalmente, la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed fue de 4490 y el número de personas afectadas al control del mosquito Aedes aegypti ascendió a 359.



