Barrio San Martín: Detenido en casa deshabitada quedó a disposición de la Justicia

Fue gracias a la participación ciudadana

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera detuvieron a un hombre tras ser sorprendido dentro de una vivienda, del barrio San Martín.

La intervención fue en la noche del miércoles, cuando los policías recibieron un llamado a través del sistema de emergencias 911, donde vecinos alertaron que desconocidos ingresaron a una vivienda, del barrio San Martín.

En el lugar, los uniformados observaron que el inmueble estaba deshabitado, con el portón de acceso con dispositivo de seguridad, y desde el interior se escuchaban ruidos.

Ante la situación, los policías ingresaron de forma preventiva y encontraron al sujeto, quien que no pudo justificar su presencia en el lugar.

El individuo fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia.

La institución Policial recomienda a la comunidad mantener las viviendas inhabitadas en condiciones adecuadas de iluminación e higiene, a fin de prevenir hechos delictivos.







