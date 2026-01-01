Clorinda: Intento de ingreso de drogas a la Penitenciaría de Clorinda fue detectado por efectivos

Fue durante el control de paquetería que ingresan en el horario de visita a los detenidos

Efectivos de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5 detectaron un intento de ingreso de drogas ocultas dentro de un par de zapatillas, que iban a ser entregadas a un interno de la penitenciaría de la segunda ciudad.

El hecho ocurrió el viernes último, cuando personal de la unidad realizaba la requisa de pertenencias que las visitas hacen llegar a los detenidos.

Durante el control, los uniformados constataron que en las plantillas de un par de zapatillas se ocultaban sustancias prohibidas.

Los calzados habían sido entregados por un remisero, quien únicamente trasladó el paquete en representación de la familia de un interno.

Posteriormente, integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas efectuaron las pruebas químicas sobre la sustancia vegetal y arrojaron resultados positivos para marihuana.

La situación fue informada al Juzgado de turno de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, que dispuso que el trabajador de paquetería continue en libertad y que prosigan las investigaciones para determinar responsabilidades.



