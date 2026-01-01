Operativo previsional en la localidad de Laguna Blanca

La Caja de Previsión Social de la Provincia y la Municipalidad de Laguna Blanca, llevaron adelante este miércoles 14 de enero una jornada de trabajo, con las distintas prestaciones del organismo Provincial, que benefician a los y las vecinas de la localidad y zonas aledañas.

Desde el Municipio señalaron estar agradecidos por las herramientas que nos "brinda el compañero Gobernador Dr Gildo Insfrán, a las gestiones realizadas por el Diputado Provincial Carlos Hugo Insfrán, la colaboración del Dr. Gustavo López Peña, administrador del ATP y la del administrador de la CPA licenciado Rolando Ramirez, además de funcionarios y funcionarias que este miércoles estuvieron atendiendo y realizando tramites en beneficio de nuestra comunidad", señalaron.

La actividad se concretó en el Estadio Polideportivo Laguna Blanca.

"Siempre un Estado presente, trabajando Unidos y solidarios para la Comunidad".




