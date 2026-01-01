Comienzan las colonias de vacaciones en la ciudad capital

Reafirmando su compromiso con la niñez y el bienestar social, ofreciendo actividades recreativas en una nueva temporada de verano, el Gobierno de Formosa iniciará este lunes 5 de enero las colonias de vacaciones en el Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

“Damos inicio a la temporada de verano 2026 en las colonias de vacaciones tanto en el Complejo Paraíso de los Niños como en el Parque Acuático”, destacó la profesora Guadalupe Robles, directora del Parque Infantil, en declaraciones recabadas por AGENFOR.

De este modo, “el Gobierno provincial, como todos los años, sigue apostando a nuestras queridas colonias, que son un clásico”.

En los días previos “las familias estuvieron a full inscribiendo a los chicos, preguntando y ultimando detalles”, remarcó, comentando que los recientes días que se presentaron con lluvias “nos interrumpieron un poco los preparativos”, no obstante, se avanzó este fin de semana con las tareas organizativas para así “dar inicio el lunes, esperando una calurosa y linda temporada”.

Recordó que las colonias están destinadas a niños y niñas de seis a doce años, quienes podrán asistir en dos turnos: a la mañana, de 7.30 a 11.30 horas, y por la tarde, de 15 a 17.30.

Además, añadió que “este año tendremos una nueva propuesta que es la escuela de natación, también para chicos y chicas de seis a doce años, con el requisito fundamental de llevar el apto médico”.

Del mismo modo, habrá aquagym para los mayores de 18 años. “Es una propuesta que año a año siempre suma tanta alegría y diversión en la gente adulta, así que los esperamos de lunes a viernes, de 20 a 21 horas”, cerró.



