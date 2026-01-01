Graciela de la Rosa: “Tenemos que defender nuestro Modelo Formoseño frente a un nuevo año de ajuste nacional”

La diputada nacional Graciela de la Rosa brindó un análisis sobre la situación económica tras la reciente sanción del Presupuesto Nacional y advirtió que el panorama para el próximo año será “muy duro” debido a la continuidad de las políticas de ajuste impulsadas por la gestión de Javier Milei.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), sostuvo que “el presupuesto que recientemente se sancionó en la Cámara de Diputados y Senadores consolida el ajuste de Milei (Javier) de estos dos años”, entonces, remarcó que “el 2026 también vamos a tener un año de ajuste a nivel nacional”.

Ante esto, marcó un claro contraste con la realidad que se vive en el territorio formoseño, ya que “nosotros tenemos un gobernador peronista, que con el Modelo Formoseño obviamente las políticas públicas son distintas a la Nación”, expresó para referirse a la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Por eso, resaltó que “tenemos que defender nuestro modelo y recorrer barrio por barrio para hacer carne en todas la obras que inaugura el Gobernador, como las escuelas y hospitales a lo largo y ancho de la provincia”, considerando que estas acciones requieren de un “gran apoyo popular” para hacer frente a un Gobierno nacional que profundiza los recortes.

Además se refirió al “incumplimiento” financiero del Ejecutivo Nacional con las provincias, y consideró que la deuda de Nación es “billonaria”, denunciando que “hace dos años no se envían los fondos correspondientes para obras públicas”.

Al finalizar, puso especial énfasis en la situación de la seguridad social de la provincia, ya que “hay una preocupación por el tema previsional”, agregando que “Formosa es una de las provincias que no transfirió la Caja de Previsión y hace dos años que la Nación le está debiendo 350 mil millones de pesos”, detalló.



