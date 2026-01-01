Con paseos en lancha en Laguna Oca y parques acuáticos a pleno, Formosa vive una intensa temporada de verano

Desde el Ministerio de Turismo resaltaron la gran afluencia de visitantes en los diversos atractivos de la Capital y el interior. Parques acuáticos, reservas naturales y balnearios municipales se consolidan como las opciones preferidas de las familias formoseñas y turistas en este 2026.

En el marco de una temporada de verano que se vive a pleno en todo el territorio provincial, la licenciada Mónica Ojeda, directora de Promoción y Desarrollo Turístico, brindó detalles a AGENFOR sobre el “intenso movimiento turístico” que se registra tanto en Formosa capital como en las diversas localidades del interior.

“Estamos viviendo el verano 2026 en Formosa y podemos evidenciar el disfrute de las familias en cada uno de nuestros atractivos turísticos”, señaló la funcionaria, destacando que la propuesta se sintetiza bajo el eslogan: “Formosa Hermosa, un destino mil veranos”.

Atractivos en la Capital

En lo que respecta a la ciudad de Formosa, Ojeda mencionó que el flamante Parque Acuático “17 de Octubre” continúa siendo uno de los puntos más convocantes cada fin de semana. En tanto que la Reserva Guaycolec recibe a las familias para disfrutar de las parrillas y los recorridos guiados.

Y adelantó que el Parque Arenas, el balneario municipal, cuenta con una agenda variada de actividades programadas para los próximos días.

Asimismo, resaltó la actividad en la Reserva de Biósfera Laguna Oca, donde este domingo 11, se llevó a cabo con gran éxito el inicio de los paseos en lancha, con una destacada participación de vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar de una propuesta recreativa al aire libre.

Puntualizó que “la Reserva contó con gran concurrencia”, marcando que “el lugar en condiciones permitió que familias y grupos de amigos compartieran una jornada en contacto con la naturaleza, en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad”.

Asimismo, resaltó que “los paseos en lancha, de carácter gratuito y abierto a todo público, fueron realizados por el operador turístico ‘Granja de Don Julián’, en el marco del trabajo conjunto que se viene llevando adelante para fortalecer y diversificar la oferta turística”.

En este sentido, recordó que “estas actividades continuarán todos los fines de semana de enero y febrero”, señalando que “el próximo sábado 17 se realizará la cabalgata, y el domingo 18 nuevamente los paseos en lancha”, ambas propuestas en el horario de 17.30 a 19 horas.

El interior provincial a pleno

Subrayó también el esfuerzo de los municipios para poner a punto sus instalaciones, marcando que “en cada rincón de la provincia hay un atractivo por conocer”, y remarcó que “los parques acuáticos y piletas municipales de localidades como General Belgrano, Tres Lagunas, Laguna Blanca, Las Lomitas y General Mansilla ya están activos y al servicio de la gente”.

A su vez, detalló otros puntos de gran concurrencia como el Parque Acuático de El Colorado, donde se registró un importante número de visitantes durante el último fin de semana; Clorinda con la habilitación de su Playa Municipal y Herradura, la villa turística se encuentra en su “esplendor” con el balneario municipal.

Siguiendo esta línea, Ojeda anunció que este fin de semana inicia la temporada de pileta libre y gratuita en el Complejo Provincial Del Timbó en Herradura, precisando que “vamos a tener actividades como colonia de vacaciones, aquagym y escuela de natación, totalmente gratuitas”.

Por todo esto, felicitó “a todos los municipios que se pusieron al pie del cañón programando tanto actividades acuáticas, deportivas, recreativas, para que todas las familias formoseñas tengan su lugar de esparcimiento en estas vacaciones”, cerró.



