Colisión entre camioneta y motocicleta dejó un muerto en Pacifico Scozzina y Prefectura Naval Argentina

Un motociclista, de 23 años, murió en el Hospital Central tras un siniestro vial ocurrido sobre la calle Pacifico Scozzina y Prefectura Naval Argentina del barrio Malvinas de la ciudad de Formosa.

El siniestro se registró alrededor de las 12:20 horas de este martes, cuando la Policía tomó conocimiento a través de un llamado a la línea gratuita de emergencias 911.

Ante esta situación, los efectivos de la Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramón Bini se constituyeron hasta el lugar, donde constataron el siniestro vial y la presencia de un hombre lesionado, el cual fue asistido y trasladado por personal del SIPEC hasta el Hospital Central, donde desafortunadamente falleció horas más tarde pese al esfuerzo de los médicos.

De las actuaciones realizadas en la escena del hecho con la colaboración de los peritos de la Policía Científica surge que la víctima de 23 años se desplazaba en una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas por la calle Pacifico Scozzina en sentido de circulación Oeste – Este y por cuestiones que se tratan de establecer se produjo la colisión con una camioneta Nissan Frontier conducida por un hombre de 21 años por calle Prefectura Naval Argentina en sentido Sur - Norte.

En el lugar se iniciaron las actuaciones procesales con intervención de la Justicia, quedando ambos rodados secuestrados a los fines periciales.

Luego, personal de la Dirección Policía Seguridad Vial le realizó al conductor de la camioneta la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo, siendo notificado de su situación procesal y quedando a disposición de la justicia.

El cuerpo de la víctima, identificado como Alejandro Emanuel Cantero, conforme lo ordenado por el juez de feria Dr. Enrique Javier Guillen, fue entregado a los familiares para velatorio e inhumación.