Corrientes: Todo listo para el inicio del Carnaval 2026

Faltan solo cuatro días para el corte de cintas y el inicio oficial de la edición 2026 de la Capital Nacional del Carnaval del país. Con apoyo gubernamental y la producción de “De La Estrella”, el Corsódromo "Nolo Alías" se pone a punto para la noche inaugural de este sábado 31 de enero.

Sin dudas esta edición promete ser histórica, con 10 noches de desfile (dos con competencia provincial) y 3 noches de los imponentes Shows de Comparsas en el Anfiteatro Cocomarola, un espectáculo único que solo Corrientes ofrece, donde las comparsas (Sapucay, Ará Berá, Copacabana y Arandú Beleza) despliegan su arte teatral y musical, sumado al Duelo de Baterías y a la elección de Embajadores, para que Corrientes vuelva a brillar con el evento más importante a cielo abierto de la región.





Cronograma Oficial

Desfiles:

Enero: Sábado 31 (Noche de Apertura).

Febrero: Viernes 6 y Sábado 7; Sábado 14, Domingo 15 y Lunes 16 (Feriados de Carnaval); Viernes 20 y Sábado 21; Viernes 27 y Sábado 28 (Noche de Clausura).

Shows de Comparsas:

Fechas: Miércoles 4, Domingo 8 y Miércoles 11 de febrero.

Duelo de Baterías:

Domingo 22 de febrero en el Parque Cambá Cuá (acceso gratuito).

Elección de Embajadores:

Jueves 26 de febrero

Venta de Entradas

Se pueden adquirir los tickets tanto de forma online como presencial.

Venta Online: Ya disponible a través de carnavalencorrientes.com.

Venta Presencial: En el Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábado de 13:00 a 21:00 hs (sólo pago en efectivo).

Precios: Las entradas generales inician desde los $7.500, variando según la ubicación y la fecha elegida.

Las entradas online se pueden adquirir con las tarjetas del Banco de Corrientes, en tres cuotas sin interés.

Palco Vip

Además, en esta edición podés adquirir tu entrada a los palcos vips Aeropuerto y Perichón, y vivir una experiencia única y diferente. Con tu entrada accedes a una copa de bienvenida, bocadillos, una carta de bebidas premium y una carta gastronómica gourmet. Además el palco cuenta con patios y cómodos livings, estacionamiento preferencial y una vista única del espectáculo.

Entradas para personas con discapacidad

Las entradas para personas con discapacidad se pueden adquirir de forma presencial en el Centenario Shopping, de martes a jueves de 13 a 21 hs. y con un cupo limitado. Para la adquisición de las mismas, se debe acudir al lugar con el Certificado Único de Discapacidad. Cabe destacar que la organización estableció lugares especiales para personas con movilidad reducida.

La expectativa es muy alta ya que el carnaval no es solo un desfile, es la identidad de nuestro pueblo hecha arte. Corrientes espera a visitantes de toda la región, el país y el mundo para que puedan vivir una fiesta que transmite color, alegría y una pasión única.