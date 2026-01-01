Clorinda: Detuvieron a un sujeto con cocaína

• Fue en la avenida Belgrano y calle cuarta cortada del barrio Porteño Sur, de la ciudad de Clorinda

Efectivos de la Zona Uno del Comando de Patrulla Seguridad Urbana aprehendieron a un joven, de 24 años, y secuestraron varios gramos de cocaína durante tareas preventivas realizada en motorizadas.

El procedimiento se concretó el viernes último, alrededor de las 20:00 horas, cuando los policías realizaban patrullajes por distintos sectores del barrio Porteño Sur, en la segunda ciudad.

Al llegar a la intersección de la avenida Belgrano y calle cuarta, demoraron a un hombre para identificarlo. Durante la requisa constataron que llevaba en su gorra varios envoltorios con sustancia blanquecina.

Ante la sospecha solicitaron la intervención de los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas quienes mediante los reactivos químicos confirmaron que se trataba de cocaína.

El detenido y la droga secuestrada fueron trasladados hasta la comisaría, allí se notificó de su situación procesal y quedó alojado en una celda por disposición de la jueza del Juzgado interviniente, Dra. Mariela Isabel Portales.