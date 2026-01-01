La Policía recuperó tres motocicletas

• Uno de los rodados estaba sumergido en el Río Paraguay lista para cruzar la frontera

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron dos motocicletas Honda Wave y otra Corven DAX, que fueron sustraídas en la localidad de Ingeniero Juárez, Clorinda y esta ciudad capital.

El primer procedimiento tuvo lugar este sábado, alrededor de las 6:00 horas, cuando policías del Destacamento El Porteño realizaban averiguaciones por el robo de una Honda Wave en una vivienda del barrio Porteño Norte, de la segunda ciudad.

Las tareas de campo permitieron establecer la identidad del autor y seguir las pistas hasta un paso clandestino hacia Paraguay, donde se halló la moto sumergida en las aguas del río Paraguay, lista para ser cruzada de manera ilegal.

La segunda intervención se concretó en la mañana del mismo sábado, cuando integrantes de la Comisaría Ingeniero Juárez recorrían la Ruta Provincial N° 39.

Durante el patrullaje, observaron una motocicleta Honda Wave, oculta entre las malezas. Tras verificar el rodado, se determinó que registraba pedido de secuestro en una causa judicial por el delito de Hurto.

Por último, efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro por Robo, durante un operativo de prevención realizado en la zona ribereña de esta ciudad.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 15:30 horas, en el sector conocido como El Barco Hundido y Doña Lola.

Allí, en el área del camping, los uniformados hallaron una motocicleta marca Corven, modelo DX, oculta detrás de un parrillero entre las malezas.

Al inspeccionar el rodado, se constató que presentaba signos evidentes de haber sido violentado.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática, confirmaron que registraba pedido de secuestro por una causa judicial de Robo, tramitada por la Comisaría Bernardino Rivadavia.

En todos los casos, se realizaron las actuaciones procesales correspondientes con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales, donde los damnificados los reconocieron como propios y se les entregaron.

Por otra parte, las investigaciones continúan para detener a los responsables de los ilícitos.








