Hondo pesar por el deceso de Pedro Godofredo Schaefer

Por Justo Urbieta

Condolencias a su familia se reiteraron con motivo del fallecimiento del docente universitario, político y agro técnico nacional Pedro Godofredo Schaefer.

Amigo de Facebook, nos unimos al pesar que generó su partida que coincidió con una ponderación de los valores personales, la capacidad de trabajo, la honestidad y la pasión desbordada que lo llevó a lo largo y ancho del territorio para completar este trabajo que dejó para que sea utilizado por quienes se entusiasmen con la temática que abordase durante tantos años.

No hace mucho hicimos referencia a que se conoció la edición de su Manual de Suelos de la provincia, una carta de suelos y ambientes de las subregiones ecológicas de la provincia actualizadas y ampliadas a lo largo de sus 72.000 kilómetros de superficie.

El extinto había compartido el trabajo en coautoría con el ingeniero zootecnista Mauricio Lezcano quienes volcaron en un manual la información, comparación análisis y descripción de los diferentes factores y procesos formadores de suelos y ambientes de cada una de las catorce subregiones ecológicas provinciales con sus contenidos edáficos dominantes, según lo refiere el prólogo de Alicia Inés Calabroni, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Formosa.

El libro tuvo alta demanda y se lo considera un legado de Schaefer a las nuevas generaciones de técnicos profesionales interesados en este tema.

La segunda parte de la obra alude a la carta de suelos en l que se identifica , clasifica y describe cada unidad de mapeo teniendo en cuenta el grado de representatividad, una situación que ofrece la posibilidad de hablar de suelos dominantes y suelos subordinados.

La vegetación natural, identificada con nombres científicos y vulgares, no queda ausente del análisis edáfico, pudiéndose observar imágenes de paisajes representativos de los distintos ambientes de las regiones y subregiones que se describen.

En la introducción del manual, Pedro Schaefer describe los jóvenes sedimentos aluvionales que rellenaron la gran fosa chaqueña en Formosa y que están vinculados a la morfología y morfo dinámica reciente y sub reciente de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Señala que en estas sub regiones, las comunidades vegetales tienen correlación directa con las variables climáticas que ocurren en toda la provincia, desde la intercesión del Pilcomayo y la línea Barilari hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Bermejo.

Explica el profesional que en la descripción de las subregiones de hace referencia inicialmente a la oriental deprimida de sabanas y selvas de ribera; a la planicie de inundación del río Paraguay; alto agrícola – forestal Pirané; loas pequeños cauces; vinalares pedestales de Pozo del Tigre; interfluvios deprimidos del antiguo delta del Bermejo; los parques y sabanas secas; llanura leñosa del infracuartario de Ingeniero Juárez; El Chorro y los peladaors del Pilcomayo; Puerto Irigoyen; los peladares del Bermejo- Teuco; Bañado La Estrella y la subregión Pilcomayo viejo occidental sub húmeda, entre otras.

En cuanto a la segunda parte del manual, Schaefer explica que se alude a las cartas de suelos y ambientes de las subregiones ecológicas de Formosa.

Consignaba el autor que esta provincia conforma, en el corazón del Chaco Americano,una llanura aluvial con una pendiente general suave en su fisiografía actual de NOA a NEA.

Puntualiza que, como en las demás regiones, en Formosa el infracuartario ( una subregión del Gran Chaco que se caracteriza por tener llanuras muy planas y rocas madre antiguas. En la región oriental de Formosa, estos depósitos fueron erosionados y cubiertos por arcillas y materiales más recientes) ha sufrido un ascenso vertical y erosión consecutiva que se puede apreciar en un antiguo cauce muerto en El Rosillo, jurisdicción de Ingeniero Juárez.

En otro capítulo del manual, se desarrolla lo referido a la presentación de las unidades edáficas reconocidas con sus características y biomas.

Se presentan en forma estandarizada los rasgos y características superficiales e internas del suelo y se describe la morfología de cada una de las series estudiadas, ordenadas alfabéticamente y con datos analíticos físicos, químicos y biológicos disponible.

Esta segunda parte, la labor de Schaefer es compartida con el ingeniero zootecnista Mauricio Lezcano.

El autor confía que el trabajo realizad fue pensado para su utilización por parte de técnicos y productores de las áreas agropecuarias y forestales de Formosa cuya Ley de Ordenamiento Territorial establece el Programa de Ordenamiento Territorial por el cual se exige que para la habilitación de nuevas áreas de producción agrícola , ganadera o forestal, se debe presentar un Proyecto de Uso de Suelo aguardando que el trabajo comparto con Lezcano pueda contribuir en ese sentido.

Además, Pedro Schaefer consideraba que la información técnica documental que se brinda resulte de interés para consulta de las áreas de investigación y desarrollo de nuevas prácticas y tecnologías para la producción agropecuaria y forestal.

El manual fue editado por Gualamba y el citado profesional hizo público su agradecimiento al ingeniero Gustavo Rhiner y a los por entonces alumnos de la carrera de Ingeniería Zootecnista de UNAF, Brahian Leal y Débora Zigarán quienes facilitaron con su labor la digitalización e ilustración del trabajo