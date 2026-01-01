Fontana: Secuestran un automóvil y una motocicleta durante tareas preventivas

• Fue en el marco de tareas preventivas para resguardar la seguridad vial y la tranquilidad pública

Efectivos policiales de la Comisaría de Comandante Fontana, dependiente de la Unidad Regional Dos, sacaron de circulación un automóvil y una motocicleta, por distintas infracciones a las normas vigentes.

El primer procedimiento, fue el sábado, donde los policías dejaron fuera de circulación, una motocicleta de 110 cilindradas, conducido por un joven, que circulaba a elevada velocidad, sin utilizar casco de seguridad y con escapes modificados.

La segunda intervención, ocurrió el domingo último por la noche, donde secuestraron un automóvil Fiat Uno, guiado por un hombre a alta velocidad por las avenidas y provocando ruidos molestos con el sistema de escape libre.

Ambos conductores fueron trasladados a la dependencia policial, donde se notificaron las correspondientes contravenciones, en tanto los rodados quedaron secuestrados y a disposición del Juzgado de Paz interviniente.

ESTANISLAO DEL CAMPO

Detuvieron a un hombre que hirió a otro con un arma de fuego

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Lesiones Leves con el uso de arma de fuego”

Integrantes de la Comisaría Estanislao del Campo concretaron un allanamiento donde detuvieron a un hombre y secuestraron el arma de fuego utilizada para la agresión. La víctima se encuentra internada en el hospital local fuera de peligro.

Alrededor de las 6:45 del lunes último, los policías tomaron conocimiento el ingreso al nosocomio, de un joven, de 18 años, con una herida en la pierna derecha, provocada por un arma de fuego.

De inmediato, iniciaron las investigaciones y según el relato del afectado, horas atrás tuvo un altercado con un sujeto frente a la terminal, para luego retirarse del lugar en su motocicleta, acompañado de un familiar.

El agresor los siguió en un Chevrolet Prisma y en la intersección de la avenida 2 de Abril y calle Laureano Maradona, chocó el sector posterior de la moto y los jóvenes cayeron a la cinta asfáltica.

Agregó, que cuando se repusieron para continuar su trayecto, escucharon un disparo de arma de fuego y sintió el impacto en la pierna derecha, y allí observó al individuo armado con un rifle.

Por el caso, se inició la causa con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Las Lomitas y todos los elementos de pruebas fueron puestas a disposición del magistrado, quien ordenó el allanamiento.

El mandato judicial se realizó, durante la mañana de ayer, en una vivienda ubicada en el barrio Centro, donde detuvieron al imputado, de 48 años, también secuestraron un rifle con cartuchos y todo quedó a disposición de la Justicia.



