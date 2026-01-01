Informan que la Caja de Previsión continúa atendiendo en verano

El secretario general de la Caja de Previsión Social Raúl Rojas confirmó que el organismo continúa su labor, con atención de 8 a 12 horas, en el marco del receso administrativo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el funcionario señaló que los beneficiarios pueden acercarse a realizar todo tipo de trámite y consultas, como también presentar notas, retirar su recibo de sueldo, entre otras cuestiones.

Precisó que además, continúan en marcha los denominados “operativos prestacionales” que acercan todos los servicios del organismo a los beneficiarios del interior provincial.

Señaló que el equipo de trabajo estuvo en Clorinda y Laguna Blanca con los mismos trámites que se realizan en Casa Central.

Indicó en ese sentido que se realiza asesoramiento previsional y los beneficiarios pueden efectuar sus declaraciones juradas y presentarlas, además de recibir información sobre cómo se utiliza la aplicación Mi Portal, disponible para agilizar trámites.

Rojas puso énfasis en que se busca facilitar a las personas el acceso a un organismo provincial, sin necesidad de viajar, abaratando así los costos y cumpliendo además con la premisa de igualdad y acceso para todos.

“Tenemos un gran número de personas beneficiarias de cada zona que van, se acercan, siempre con la colaboración del intendente, de las personas que son de cada lugar” cerró.



