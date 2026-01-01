Abriendo Surcos donó sillones al Hospital de la Madre y el Niño

La fundación Abriendo Surcos entregó este jueves diez sillones para acompañantes de pacientes internados en el Hospital de la Madre y el Niño.

Hace 13 años que la entidad trabaja en forma solidaria, organizando eventos con fines benéficos, para luego donar a entidades de bien público insumos y bienes necesarios para su trabajo cotidiano.

En este caso, se trata de lo recaudado durante el bingo en el mes de octubre, en el marco de la campaña de prevención del cáncer de mama.

“En octubre realizamos un bingo que fue muy convocante y por lo tanto agradecemos profundamente a todas las instituciones que han colaborado para ese evento y sobre todo al sector privado que ha colaborado muchísimo en esa oportunidad” explicó Beatriz Lotto, asesora de la fundación.

“Hemos adquirido unos sillones para acompañantes de pacientes del Hospital de la Madre y el Niño y hoy hacemos entrega al hospital para que lo puedan disfrutar las personas que pasen por un momento doloroso y que tienen que pasar noches enteras acompañando a sus familiares” agregó.

Por su parte, la presidenta de la fundación Paola Casco señaló que se trata de hacer un aporte al sistema de salud pública y agradeció a las personas solidarias que colaboran con la fundación en las distintas actividades que se proponen.

En el lugar, se encontraba presente el director del Hospital, Víctor Fernández, quien agradeció en nombre de todo el nosocomio la donación de estos diez sillones para el sector de Pediatría y valoró el trabajo que la fundación viene realizando hace muchos años, preparando por ejemplo una sala oncológica para madres.

“Esta fundación viene ayudando al Hospital a la madre del niño en muchos aspectos. Se preparó lo que es una sala oncológica para las madres, donde se pintó, se colocó televisor, aire acondicionado, como para que estén cómodas en el sector de toco ginecología” explicó.

Dijo que además compraron agujas y chasis para el sector de Rayos. “Las agujas son para las punciones de mama, necesarias hacer el diagnóstico de un cáncer de mama o una patología mamaria”.

Detalló que además se acondicionó el sector de rehabilitación para esas pacientes, en Kinesiología, con todos los insumos necesarios para su recuperación.







