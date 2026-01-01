Tres detenidos en robo de una importante suma de dinero a concesionaria: allanamientos y una investigación en curso

También hallaron un auto incendiado y otros elementos que pueden estar vinculados a la causa

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera detuvieron a tres hombres y avanzan en la investigación de un robo ocurrido en una concesionaria de autos y motos de Clorinda, donde sustrajeron una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió en un local comercial de la calle 12 de Octubre, donde personas desconocidas ingresaron y violentaron una caja fuerte. En ese marco se inició una investigación con la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de Clorinda, a cargo de la jueza de feria, Dra. Mariela Portales.

Con el análisis de los registros fílmicos se estableció que cuatro personas descendieron de una Toyota Etios, ingresaron al local sin ejercer violencia a las 04:10 horas, con mochilas y bolsos, retirándose media hora después con el botín.

Se realizaron tres allanamientos simultáneos en domicilios de los barrios 742 Viviendas, Centro y Obrero, con la participación de personal del Destacamento Desplazamiento Rápido, Grupo de Operaciones Motorizada, Departamento Informaciones Policiales, Drogas Peligrosas, Brigada de Investigaciones, Zonas 1 y 2.

En esa línea de trabajo, de una zona descampada del barrio El Porteñito secuestraron una estructura metálica tipo gabinete de DVR, restos de patente, una placa incinerada y otros elementos tecnológicos, que se presume que estarían vinculados al ilícito.

Por otra parte, de la concesionaria secuestraron una mochila con herramientas, y los tres teléfonos celulares de los involucrados, que fueron remitidos a la Dirección General de Policía Científica para pericias técnicas.

Conforme avanza la tarea policial, por disposición judicial, uno de los aprehendidos fue desvinculado de la causa, mientras que dos continúan detenidos y alojados en celdas de la unidad operativa.

La investigación continúa y no se descarta la vinculación con el hecho del hallazgo de un automóvil con la numeración adulterada, el cual habría sido utilizado para la huida.