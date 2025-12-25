Violencia de Género: Detuvieron a un hombre acusado de agredir a su ex pareja

• Integrantes de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía brindó contención a la víctima.

Integrantes de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a un sujeto, de 43 años, que lesionó y amenazó a su ex pareja.

El hecho ocurrió el miércoles, en la vivienda de la víctima, donde el agresor la atacó físicamente y la amenazó a ella y a su hijo, para luego huir del lugar.

Por el caso, se inició una causa por el delito de “Lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Provincia.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas y en la mañana de este viernes, interceptaron al agresor en la vía pública, entre las manzanas 4 y 5 del mismo barrio.

El agresor fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia.



