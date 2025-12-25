La Policía investiga un robo en el barrio Divino Niño

• Se trabaja con la verificación de cámaras de seguridad

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini investigan la sustracción de una importante suma de dinero, entro otros bienes, de un complejo habitacional ubicado en el barrio Divino Niño.

Alrededor de las 9:30 horas de este viernes, los policías acudieron a verificar un requerido ubicado en las calles Coronel Bogado y Tassone.

Allí, se entrevistaron con un hombre, de 32 años, quien relató que personas desconocidas aprovecharon su ausencia, ingresaron a su vivienda, previo violentar la puerta de acceso y sustrajeron varios bienes.

Después, los integrantes de la Dirección General Policía Científica realizaron las respectivas actuaciones procesales.

También, en un trabajo coordinado con efectivos del Departamento de Informaciones Policiales, realizan el relevamiento de secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad, para dar con los responsables del hecho.

El caso fue caratulado como “Robo” y se encuentra bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, de la provincia.











