El mantenimiento del drenaje urbano fue prioritario para la comuna este sábado

En la jornada del sábado, el Municipio capitalino continuó desarrollando su plan de acción en distintos sectores del ejido urbano, centrado fundamentalmente en tareas relativas al mantenimiento del drenaje urbano, sumando un importante operativo de recolección de residuos no convencionales, trabajos todos a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas.

Un equipo emplazado en el Bº Virgen de Luján llevó adelante el cuneteo manual y mecánico a lo largo de la calle Gorleri, mientras que en Urbanización Maradona otra cuadrilla hizo lo propio con el cuneteo mecánico, agregando la limpieza de cunetas y alcantarillas, y el relleno de banquina a lo largo de la Av. Laureano Maradona.

Otro equipo se desplazó a distintos sectores del Circuito Cinco para realizar la limpieza de bocas de tormenta y alcantarillas en general, esto es en zonas pavimentadas y en puntos determinados con calles de tierra.

Finalmente, otra cuadrilla tuvo a cargo un intenso operativo para la limpieza y retiro de residuos de gran tamaño en los barrios Obrero, Mariano Moreno y Virgen del Pilar.



