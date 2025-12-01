Villafañe: Un motociclista perdió la vida al colisionar con otro

• La víctima fue identificada como Joaquín Damián Barrios

Un joven de 18 años que se desplazaba en su motocicleta Honda XR murió tras la colisión con una Zanella ZB al mando de una adolescente de 15 años, en la avenida Independencia y calle Andrés Donnet de la localidad Villafañe.

El hecho se registró alrededor de las 6:00 horas de este sábado y los integrantes de la comisaría local acudieron al lugar del siniestro vial.

Allí constataron que el conductor de la Honda XR circulaba por la avenida Independencia en sentido oeste- este y por cuestiones que se tratan de establecer se produjo el impacto con la Zanella ZB que se desplazaba en el mismo sentido.

Si bien ambos motociclistas con sus acompañantes cayeron a la cinta asfáltica, en tanto que el joven de 18 años, identificado como Joaquín Damián Barrios, no tenía signos vitales, en tanto que la conductora de la Zanella ZB y los acompañantes fueron trasladados hasta el nosocomio local.

La situación fue informada al juez de turno, quien direccionó las actuaciones, mientras que también trabajaron los efectivos de la Delegación Policía Científica y Bomberos.

El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para exequias.



















