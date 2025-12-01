Refuerzan la seguridad en cajeros y bancos por el pago del aguinaldo

• La tarea preventiva se intensificó desde la madrugada del sábado

La Policía de Formosa intensificó las acciones preventivas de seguridad en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos en todo el territorio provincial, trabajo que se extenderá durante los días de pago de aguinaldo a los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial y empleados municipales.

Desde la madrugada del sábado, se desplegó un amplio dispositivo que incluye patrullajes, presencia de efectivos uniformados y de civil, recorridas motorizadas y vigilancia en puntos estratégicos.

El objetivo es prevenir hechos delictivos y brindar tranquilidad a quienes acuden a percibir su sueldo anual complementario (SAC).

En el microcentro capitalino, la Comisaría Seccional Primera, el Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y personal de seguridad ciudadana trabajan de manera coordinada.

Acciones similares se replican en el Distrito Cinco, barrios con cajeros automáticos, principales avenidas, plazoletas y zonas comerciales.

El operativo, que se extiende hasta la finalización del pago de haberes, es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.







