El Intendente Jofré participó del concurrido Festival de Emprendedores

Con la asistencia del Intendente Ing. Jorge Jofré, la Municipalidad de Formosa, mediante la Secretaría de Acción Social, llevó adelante este sábado una nueva edición del Festival de Emprendedores, que tuvo lugar en la Peatonal Rivadavia y Plazoleta 25 de Mayo, donde cientos de vecinos y vecinas se dieron cita en una jornada de encuentro, trabajo y entretenimiento.

En esta oportunidad participaron representantes de cinco ferias diferentes: Feria Emprendedora, Feria Nueva Formosa, Feria "Las Guapas", Ferias Barriales y Feria Cámara de Emprendedores, consolidando un trabajo conjunto que fortalece la red local de emprendedores.

Por ello, durante el evento los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos, promociones y ofertas para las fiestas de fin de año presentadas por los formoseños, quienes mostraron su talento y esfuerzo en cada stand.

La jornada contó además con el importante acompañamiento artístico de la Banda Municipal “JJ”, que animó el encuentro con música en vivo, generando un ambiente festivo y familiar.







