Vidas que se cuidan, equipos que hacen la diferencia: Balance 2025 del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”

Un año llega a su fin y con él el tiempo de hacer balances. Para algunos será el recuento de éxitos, para otros, un cúmulo de experiencias y aprendizajes; y para muchos, la satisfacción de metas alcanzadas. Es, sin dudas, el momento de reflexionar sobre lo recorrido, agradecer el trabajo colectivo y proyectar el futuro.

Desde el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, cierran el 2025 con logros significativos y avances concretos en cada uno de sus pilares institucionales.

En el área de Docencia e Investigación, se desarrolló un nuevo ciclo de formación continua que reafirma el compromiso del HAC con la capacitación permanente.

A lo largo del año se llevaron adelante numerosos encuentros académicos multidisciplinarios y eventos de relevancia, entre ellos las Jornadas de Cáncer de Cérvix, Jornada de Proceso de Donación y Procuración, Jornada de Kinesiología, Jornada de Riñón y Lupus, Jornada de Neurociencias, Jornada de Cáncer de Mama, XVIII Simposio de Enfermería, Jornada de Salud Mental, entre otros espacios de intercambio y actualización profesional.

En el marco de una política sostenida de innovación y crecimiento, se incorporaron una totalidad de 177 nuevos equipamientos destinados a fortalecer la atención en distintos sectores del nosocomio, tales como Cardiología, SECMA, Unidad de Terapia Intensiva, Diálisis, Unidad de la Vía Aérea, Gastroenterología, Oftalmología, Quirófano, Unidad Coronaria, Hemodinamia, Cirugía Maxilofacial y el Laboratorio de Biología Molecular.

Desde el área asistencial, se realizaron 6.383 atenciones pediátricas y 53.770 atenciones a pacientes adultos, abarcando consultas en las distintas especialidades de alta complejidad que ofrece el HAC, y enmarcadas en el correspondiente criterio de derivación del sistema de salud de la provincia de Formosa.

De la misma forma, el Servicio de Quirófano llevó adelante un total de 7.800 cirugías en diversas especialidades, reflejando el trabajo coordinado y el compromiso de un amplio equipo de profesionales que intervienen diariamente en cada procedimiento.”

Asimismo, y con el mismo compromiso asumido desde el inicio de los programas de trasplante en el año 2007, este 2025 el HAC alcanzó la cifra de 331 trasplantes realizados: 224 renales, 76 hepáticos, 18 cardíacos, 1 hepatorrenal y 12 renopancreáticos.

Este es un tiempo para reflexionar y celebrar los logros colectivos que han marcado los últimos doce meses en los que los pasillos fueron transitados por miles de familias formoseñas y de distintas provincias del país.

Es momento de reconocer el esfuerzo, la resiliencia y el compromiso de cada integrante del equipo, y al mismo tiempo preparar el camino hacia un futuro aún más prometedor.

En este contexto, la Dra. Margarita Batista, Administradora General del HAC, expresó su agradecimiento porque “es una forma poderosa de cerrar el año”.

“La gratitud fomenta un ambiente laboral positivo y fortalece las relaciones entre los equipos. Ningún año está exento de desafíos, pero la manera en que un equipo los enfrenta define su fortaleza”, sostuvo.

Y agregó: “Gracias a nuestros profesionales por cada día de trabajo, por la dedicación, el empeño y el compromiso. Miramos hacia adelante con optimismo y propósito: juntos, como equipo, cultivaremos las oportunidades que se avecinan y haremos que el próximo año sea aún más exitoso. Felices Fiestas para todo nuestro staff y sus respectivas familias”.



