El HAC marca un hito en la medicina formoseña con el primer trasplante autólogo microquirúrgico

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” concretó por primera vez en la provincia de Formosa un trasplante autólogo microquirúrgico para la reconstrucción de cuero cabelludo, mediante la utilización de un colgajo radial libre, una técnica de alta complejidad que hasta el momento solo se realizaba en centros especializados del país.

La intervención quirúrgica, que demandó aproximadamente 10 horas de trabajo, requirió una minuciosa planificación preoperatoria y la participación coordinada de un equipo interdisciplinario altamente capacitado.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Cirugía Reconstructiva Craneofacial, a cargo del Dr. Juan Esteban Martínez, junto al Servicio de Cirugía Maxilofacial, encabezado por la Dra. Patricia Décima. También participaron activamente el Servicio de Anestesiología, dirigido por la Dra. Teresa Vergagno, y el personal de Quirófano del Hospital. Cabe mencionar que el paciente se encuentra en buen estado salud, recuperándose favorablemente.

Este tipo de trasplante autólogo microquirúrgico consiste en la reconstrucción del cuero cabelludo utilizando tejido propio del paciente, generalmente extraído del antebrazo mediante un colgajo radial libre. A través de técnicas de microcirugía, los profesionales reconectan vasos sanguíneos de pequeño calibre bajo microscopio, permitiendo que el tejido trasplantado recupere irrigación, vitalidad y funcionalidad.

Se trata de una técnica indicada para lesiones extensas del cuero cabelludo, que pueden ser consecuencia de traumatismos, cirugías oncológicas, infecciones u otras patologías complejas. Su realización requiere equipamiento específico, formación especializada y una estrecha articulación entre distintos servicios médicos.

Este importante avance constituye un hito para la salud pública de la provincia de Formosa, ya que acerca a los pacientes, técnicas reconstructivas de alta complejidad, evitando derivaciones a otros centros y permitiendo la restauración de la cobertura, la función y una mejora significativa en la calidad de vida.











