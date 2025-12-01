Más de 250 dosis de vacunas fueron aplicadas en el barrio 28 de junio

Mediante el trabajo en terreno intensivo realizado durante dos días, que abarcó la vacunación de niñas, niños, embarazadas y adultos.

En el transcurso de esta semana, el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano llevó a cabo un operativo de vacunación en el barrio 28 de junio (ex Lote 110) que culminó con muy buenos resultados, con un totalde 265 dosis de vacunas de Calendario aplicadas.

Los días, lunes 15 y miércoles 17 de diciembre, 29 equipos, conformados por dos vacunadores cada uno, recorrieron cada una de las casas ubicadas en un total de 57 manzanas, donde verificaron los carnets de vacunación de cada vecino y en los casos necesarios fueron completados los esquemas.

Cabe mencionarse, que el accionar fue coordinado por el Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial y estuvo a cargo del personal del centro de salud del barrio 28 de junio, con la valiosa colaboración de los vacunadores de otros centros de salud de la ciudad Capital.

El director del efector sanitario, el doctor David Bogarín, afirmó que el operativo de vacunación “fue todo un éxito” gracias al esfuerzo conjunto de equipos de salud “se logró vacunar a un gran número de personas, protegiendo a la población y reduciendo el riesgo de brotes de distintas enfermedades”.

En ese marco, comentó que en ambas jornadas el foco fue puesto en la búsqueda de niñas y niños desde recién nacidos hasta los 11 años de edad “a fin de que puedan completar los esquemas de todas las vacunas que están establecidas dentro de esa franja etaria”.

Al mismo tiempo, la otra población objetivo “fueron las embarazadas” teniendo en cuenta que cuando las gestantes reciben vacunas no solo se protegen ellas, sino que transmiten a sus bebés la inmunidad, generalmente, durante los primeros meses de vida.

Además, alcanzó a las personas adultas. “Se revisaron los carnets y se aprovechó para que también los mayores de las familias puedan ponerse al día con todos los esquemas”.

Agregó, el doctor que el trabajo contó con la participación de 58 vacunadores “que salieron a terreno llevando dos conservadores por cada grupo a fin de contar con todas las vacunas de Calendario para las distintas edades y también con los refuerzos COVID- 19 para quienes solicitaron dicha inmunización”.

En ese punto, especificó que fueron aplicadas “45 dosis de vacuna antigripal, 216 dosis de vacunas de Calendario y cuatro refuerzos de vacuna COVID- 19. Lo que dio como resultado un total de 265 dosis aplicadas a la población del barrio 28 de junio, de forma completamente gratuita y en sus casas”.

Bogarín puso de resalto“la buena predisposición de nuestros vecinos y de la comunidad en general” que abrió sus puertas a los vacunadores, entendiendo la importancia que tienen las vacunas para prevenir enfermedades y resguardar la salud en todas las etapas de la vida.

Por otra parte, remarcó que “es fundamental seguir promoviendo la vacunación para mantener losbuenos niveles que tiene hoy nuestra provincia en cuanto a la cobertura de vacunas”, destacando que eso es posible “sin dudas, gracias a las políticas de salud públicasmarcadas por nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán y llevadas adelante desde el Ministerio de Desarrollo Humano, encabezado por nuestro ministro Aníbal Gómez”.

“Este accionar, concretado con tan buenos resultados, certifica la defensa del Modelo Formoseño en el ámbito de la salud, que se extiende a lo largo y ancho de nuestra provincia, reafirmando en cada acción la decisión de un Gobierno provincial que preserva la salud pública gratuita y de calidad para todos”, finalizó el funcionario.































