Verano: Recomiendan extremar cuidados en ríos, riachos y lagunas





El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) recordó que solo debe ingresarse en zonas habilitadas y que la supervisión de niñas y niños tiene que ser permanente.

Con la llegada de las altas temperaturas, muchas familias eligen lagunas, riachos y ríos para refrescarse y pasar tiempo al aire libre. Para reducir el riesgo de incidentes, el Ministerio de Desarrollo Humano reiteró pautas de seguridad y recomendó priorizar siempre los espacios habilitados.

En ese marco, la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel de Atención, la doctora Laura Filippini, señaló que estos lugares “pueden ser disfrutados, pero es indispensable respetar las indicaciones sanitarias y las normas de seguridad establecidas”.

Entre las principales recomendaciones, indicó “ingresar únicamente en las zonas habilitadas y delimitadas por boyas, no alejarse de la costa y evitar conductas temerarias como zambullirse desde puentes, muelles o embarcaciones”.

También remarcó que “el consumo de alcohol antes y durante la permanencia en el agua incrementa los riesgos y debe evitarse”.

Además, subrayó “la importancia del uso de chaleco salvavidas, especialmente en niñas, niños y personas que no sepan nadar” y ante ello esbozó: “Si hay menores, la supervisión tiene que ser permanente, no hay que descuidarse ni un solo momento”.

En ese sentido, Filippini recordó que “está prohibido nadar o ingresar al agua en sectores señalizados como no aptos o no habilitados, donde las posibilidades de rescate son muy limitadas y el riesgo es elevado”.

En este sentido, recordó que “estas medidas se aplican en la práctica de deportes acuáticos, actividades de pesca o traslados en embarcaciones”.

En relación con las piletas o piscinas en los hogares, la funcionaria insistió en la necesidad de que cuenten con un perímetro cerrado cuando haya niñas y niños en la vivienda y recomendó mantenerlas cubiertas cuando no se utilizan y reforzar las medidas de prevención para evitar caídas accidentales.

Por último, recalco la importancia de cuidar el entorno, es decir, “no arrojar residuos al agua, no acampar ni estacionar vehículos cerca de la costa y respetar las normas del lugar, para que los espacios naturales puedan ser disfrutados de manera segura por toda la comunidad”.



