Servicio de Neumonología del HAC: Balance anual y proyección hacia un nuevo año

El Servicio de Neumonología del Hospital de Alta Complejidad (HAC)”Pdte. Juan Domingo Perón” cierra el año realizando un balance altamente positivo de los avances, capacitaciones, experiencias y nuevas prestaciones desarrolladas a lo largo de los últimos 12 meses.

En materia asistencial, durante el 2025 se llevaron a cabo más de 75 broncoscopías, se incorporó la terapia láser aplicada a procedimientos broncoscópicos y se realizaron más de 500 estudios funcionales respiratorios, fortaleciendo significativamente la capacidad diagnóstica y terapéutica del servicio.

En el Área de Formación y Docencia, finalizó con éxito el Curso de Broncoscopía AABE – Edición Formosa, que permitió la formación de nuevos broncoscopistas.

Asimismo, egresaron dos nuevas médicas neumonólogas tras completar su residencia en la institución, reafirmando el compromiso del HAC con la formación de profesionales especializados.

Además, el equipo participa activamente en distintos comités interdisciplinarios, entre ellos el de Enfermedades Intersticiales, el de Neumonología Diagnóstica y Reumatología, y el Comité de Fibrosis Quística Formosa–Mendoza, promoviendo un abordaje integral de las patologías respiratorias.

Los profesionales del área tuvieron una destacada participación en congresos nacionales e internacionales, como el North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC), principal congreso mundial sobre fibrosis quística, cuya edición 2025 se llevó a cabo en Seattle, Estados Unidos.

Cabe destacar que durante este año se creó el Programa de Screening de Cáncer de Pulmón, orientado a la detección temprana en personas asintomáticas con alto riesgo, como fumadores y exfumadores.

Este programa permite identificar la enfermedad en etapas potencialmente curables, mejorando significativamente las tasas de supervivencia mediante la combinación de prevención, cesación tabáquica y diagnóstico precoz con un enfoque multidisciplinario.

De cara a un nuevo año, el Servicio de Neumonología renueva su compromiso con la innovación, la capacitación continua y el fortalecimiento de sus prestaciones, con el objetivo de seguir creciendo junto al Hospital de Alta Complejidad y continuar brindando una atención de excelencia, centrada en el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.







