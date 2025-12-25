PAIPPA y Educación Especial firmaron convenio de articulación y continuidad de entrenamientos para el trabajo

En las instalaciones del Instituto PAIPPA, con las presenciasdel coordinador ejecutivo de ese organismo, Rubén Casco, y del jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, se firmó el convenio de articulación y continuidad de entrenamientos para el trabajo.

Dicho acuerdo tiene como objetivo el establecimiento de programas de entrenamiento en el ámbito del IPAIPPA para la formación de alumnos de esa modalidad educativa en actividades de competencias del Instituto.

De manera voluntaria, los alumnos tendrán prácticas relacionadas con su educación y formación de acuerdo a la especialización que reciben.

En este marco, finalizando la primera etapa del entrenamiento, tanto el PAIPPA como Educación Especial hicieron entrega de un obsequio navideño y la certificación a los alumnos por la experiencia laboral correspondiente a las actividades realizadas y a los conocimientos adquiridos durante este año en las ferias paipperas.

En ese sentido, el titular del PAIPPA puso en valor el trabajo realizado “todos los años” con el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, “a través del Departamento de Educación Especial, poniéndonos de acuerdo con actividades para cada escuela especial”.

En diálogo con AGENFOR, Casco subrayó que “hoy nos toca terminar una etapa de trabajo y aprendizaje con los chicos en nuestras ferias, donde realmente se han desempeñado con todo compromiso y pasión, con responsabilidad y respeto, no sólo con los productores, sino también con las familias que asisten a comprar”.

Por su parte, Miers expresó su satisfacción por “estar cerrando de la mejor manera nuestro ciclo lectivo 2025, con mucho optimismo y ganas de seguir trabajando con el PAIPPA, institución emblema del Modelo Formoseño”.

A modo de balance de las tareas concretadas, hizo notar que “estamos felices por garantizar derechos de estudiantes con discapacidad, que son adolescentes, jóvenes y adultos”.

“La educación es un derecho, así como también lo es el trabajo. Entonces, estamos en ese proceso de seguir formando, capacitando a los jóvenes y a sus familias, como comunidad educativa, sosteniendo que pusimos en la agenda de la modalidad la inserción al mundo laboral de los estudiantes con discapacidad”, puso de relieve al concluir.







