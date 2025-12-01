Verano 2026: El 26 de diciembre inicia la pileta libre en el Parque Acuático

En tanto que el 5 de enero comienzan las clases de natación, aquagym y colonia de vacaciones en el Parque Acuático y en el Paraíso de los Niños.

El Parque Acuático “17 de Octubre” y El Paraíso de los Niños se preparan para una nueva temporada de verano, con un amplio abanico de actividades recreativas y deportivas gratuitas propuestas por el Gobierno de la provincia de Formosa.

De esta manera, Nicolás Pintos, subdirector del Parque Acuático “17 de Octubre” ubicado en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco, confirmó que la fecha de inicio de la modalidad de pileta libre está programada para el viernes 26, justo después de la Navidad.

“Lanzamos la modalidad de pileta libre el viernes 26 en el Parque Acuático, de 15.30 a 20 horas”, puntualizó y destacó que “vamos a recibir a la familia formoseña que quiera pasar una linda tarde y empezar a disfrutar los primeros días de vacaciones de los niños”.

De este modo, indicó que “el servicio de pileta libre estará operativo ese fin de semana después de Navidad, incluso lunes 29 y martes 30”.

Colonia de vacaciones, escuela de natación y aquagym

Además, el programa de verano del Gobierno de Formosa no solo incluye la pileta libre, sino también la colonia de vacaciones, la escuela de natación y el clásico aquagym, destacó, precisando que “todas empiezan el 5 de enero y son totalmente gratuitas”.

En este sentido, puso de resalto que “la gran novedad de esta temporada es la anticipación de la escuela de natación, que históricamente se iniciaba en marzo, pero este año comenzará paralelamente a la colonia de vacaciones”.

Entonces, señaló que las clases de aquagym comienzan el lunes 5 de enero de 2026, teniendo como requisitos ser mayor de 18 años y presentar DNI y certificado de aptitud física.

En el Parque Acuático “17 de Octubre”, las clases serán de martes a viernes, de 20 a 21 horas; en tanto que en el Complejo Paraíso de los Niños de lunes a viernes, en el mismo horario.

Por su parte, las clases de natación en el Parque Acuático inician en la misma fecha de martes a viernes y tienen horarios por edad: 8 a 9 horas los adultos; 9 a 10 horas de 6 a 12 años y de 10 a 11 horas de 13 a 17 años.

También en el Paraíso de los Niños, de lunes a viernes de 18.30 a 19.30 horas los niños de 6 a 12 años.

Y respecto a la colonia de vacaciones, informó que se trata de una actividad para niños de 6 a 12 años, desarrollándose en el Complejo Paraíso de los Niños será de lunes a viernes, por la mañana de 7.30 a 11.30 y de 15 a 17.30 horas. Mientras que en el Parque Acuático, los martes a viernes de 7.30 a 11.30 horas.

Asimismo, comentó que las inscripciones se realiza a través de las páginas del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo, tanto en Facebook e Instagram, accediendo a formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano

Y resaltó que en ese sitio web está todo el cronograma y detalle de edad, horarios y más.

“Es muy importante, sabiendo que llevar a nuestros chicos a una colonia o una escuela de natación sale mucho dinero”, valoró y recalcó la posibilidad de que en Formosa “lo puedan hacer de manera gratuita y hay que aprovecharlo, ya que es un lugar más de contención del Gobierno provincial”.