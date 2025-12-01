Entrega de menciones y trofeos en la 21° edición de las Olimpíadas de Matemática “Calculín”





El licenciado Federico Antonio Chávez, regente responsable del Departamento de Educación Primaria del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) “Félix Atilio Cabrera”, de la ciudad de Formosa, participó de la entrega de menciones y trofeos a los estudiantes ganadores de la 21° edición de las Olimpíadas de Matemática “Calculín”.

Al comenzar la entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) señaló que el 27 de noviembre pasado se realizó el primer certamen de carácter provincial, “pero antes de esto, a fines de octubre, se llevó a cabo en cada unidad educativa la selección de los representantes para dicha instancia provincial”.

Por segundo año consecutivo, resaltó que participaron de estas olimpíadas las unidades y establecimientos de la Delegación Zonal Pilcomayo del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa.

También mencionó que “para poder organizar este gran evento con muchos participantes, se tuvo que tener en cuenta habilidades, capacidades y destrezas, sin perder de vista los instrumentos legales de la provincia de Formosa”, con el fin de que “los estudiantes sean capaces de resolver tres situaciones problemáticas en dos horas y media”.

Esto es, explicó Chávez, “que puedan comprender qué tipo de algoritmo les están pidiendo en el problema, qué es lo que deben responder, pero para ello tienen que demostrar con estrategias matemáticas el procedimiento que utilizaron para llegar al resultado”.

Por otro lado, acerca del rol de las familias, expresó que representan “una gran fortaleza y apoyo de los alumnos en la casa para practicar, consultar, ejercitar” y así colaborar con la enseñanza de ellos.

Por su parte, la licenciada Sandra Arrieta, coordinadora provincial de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación, como representante de esa cartera, señaló que su involucramiento tiene que ver con el trabajo que está desarrollando el Instituto “Félix Atilio Cabrera”, en el Nivel Primario, con las Olimpíadas “Calculín”.

Por ende, se acompaña este tipo de eventos “con el fin de promocionar y propiciar estos espacios porque son la base para luego tener a alumnos que van a ir al desafío matemático nacional”, ya que “Calculín” representa “para nosotros un semillero de ese esfuerzo y desarrollo de capacidades para la resolución de situaciones problemáticas así como un aprendizaje de modo integral e integrado”.

Desde la cartera educativa es, por consiguiente, “uno de los ejes que se impulsa y que, tomando la experiencia que tiene esta institución, ya que son 21 años que lleva desarrollando este certamen, es que desde hace dos años que Formosa logró menciones y destaques a nivel nacional”.

En otros testimonios recogidos por AGENFOR, se dialogó con los premiados. Por un lado, la alumna de sexto grado Priscila Ovando, de la Escuela N° 399 “Prefectura Naval Argentina”, quien obtuvo el primer lugar a nivel Provincial, destacó que ella ya se venía preparando hace mucho tiempo, participando también de varias olimpíadas.

Según contó, el año pasado alcanzó una mención especial y ahora fue campeona, por lo que para ella ganar este premio en las olimpíadas tenía un significado especial, puesto que lo conseguido es fruto del “esfuerzo que puso durante todo el año”.

En estas olimpíadas, además, “se ocupa todo el conocimiento que uno tiene”, aseguró y marcó muy contenta: “Si bien tuve mis complicaciones sobre todo con la comprensión de los problemas, me encanta todo de la Matemática”. Y agradeció a su familia y a su docente de sexto año porque la ayudaron a estudiar.

También de sexto grado, Bianca Gómez, de la Escuela N° 379 “Soberanía Nacional”, a quien también le “gusta mucho Matemática”, estaba feliz con haber logrado algo que era “importante para mí” al ser otra de las alumnas destacadas.

Por último, Verónica Palma, su vicedirectora, compartió con esta Agencia su alegría por haberse llevado esta institución menciones especiales. Y agregó que estaba “muy orgullosa y agradecida”.



