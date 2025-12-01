Solís en la Gala de Fin de Año de Arte Popular en el Polideportivo La Paz

El pasado jueves 18, por la tarde, se realizó la Gala de Fin de Año de Arte Popular en el Polideportivo La Paz de la ciudad capital, evento que contó con la presencia del vicegobernador, Eber Solís, quien lo consideró “un espacio donde nuestras expresiones culturales cobran vida y fortalecen nuestra identidad formoseña”.

“Canto, ritmos latinos, danza contemporánea y folklore se encuentran en una noche que celebra el talento, el esfuerzo y la inclusión, pilares fundamentales del Modelo Formoseño, que conduce nuestro querido gobernador, Gildo Insfrán, y que entiende a la cultura como una herramienta de justicia social y encuentro comunitario”, expresó.

Y aseguró que “seguimos acompañando y fortaleciendo estos espacios que garantizan más oportunidades, más cultura y más comunidad para todos y todas”.

En ese sentido, Jesús López, responsable del Polideportivo, explicó que esta exposición presentó números artísticos, culturales, rítmicos y todas las disciplinas que trabajaron durante el año en ese espacio.

“Estamos todos acompañando para compartir y disfrutar, y tenemos el acompañamiento del vicegobernador de la provincia, compañero y amigo, Eber Solís, que vino también a compartir con los vecinos y a acompañarnos en el evento”, valoró.

Por último, el referente aseguró que el espacio del “Poli” está abierto a las familias formoseñas que quieran formar parte de las diversas actividades para formar ese sentido comunitario “que buscamos y que es de la fraternidad y el amor entre vecinos”.



