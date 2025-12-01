Vacunas: Brindan recomendaciones a quienes viajen en este verano





En esta época del año donde inician las vacaciones de verano, es muy común la afluencia de personas que salen o ingresan al país. Es por ello que una de las formas de cuidar el contexto sanitario de la Argentina, así como también el de la provincia de Formosa, es mediante la vacunación.

En ese sentido, la directora de Epidemiología de Formosa, la doctora Claudia Rodríguez, recomendó tener las vacunas al día y recordó cuales son las más importantes.

Declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “en los niños, la dosis principal a tener es la Triple Viral, ya que es una vacuna que previene tres enfermedades: rubéola, sarampión y paperas”.

Dijo que en la actualidad se hace fuerte énfasis en el sarampión “porque hay casos o brotes pequeños en diferentes países, entonces, la idea es tener un buen porcentaje de cobertura, de manera tal que si uno viaja, se infecta y luego ingresa a la Argentina con el virus, hay posibilidades de cortar rápido el brote si hay una buena cobertura de inmunización”.

A modo de ejemplo, mencionó el brote reciente que hubo en el país, pero que se logró cortar en julio.

Asimismo, la vacuna contra el COVID-19 es otra de las importantes, hizo notar, subrayando que “es relevante tener la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siendo una dosis anual para aquellas personas que no tienen factores de riesgo o enfermedades de base y dos dosis en el año para las que integran el grupo”.

“En este momento, en algunos países de Asia y Europa hay un aumento adelantado de los casos de gripe por el virus de Influenza A –señaló-. Esta nueva variante, que apareció dentro del virus de Influenza H3N2, la subvariante K, se recomienda vacunarse contra la gripe, en el caso de viajar hacia estos lugares”, explicó.

Y agregó: “Si bien ellos están en temporada de gripe y acá no, de igual manera se aconseja colocarse por lo menos 15 días para ir desarrollando los anticuerpos y las defensas necesarias para así poder irse tranquilos”.



