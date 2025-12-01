“Todo para tu Navidad” en el Mercado Comunitario de Emprendedores en el Galpón G





Este fin de semana del sábado 20 y domingo 21, a partir de las 19 horas, el Galpón “G” del Paseo Costanero será el escenario de “Todo para tu Navidad”, una edición especial pensada para que las familias formoseñas disfruten de una propuesta integral en un entorno festivo, seguro y accesible.

La iniciativa reúne a emprendedores locales, productos artesanales y múltiples opciones ideales para regalar y compartir, fortaleciendo el consumo local y el trabajo de quienes día a día apuestan al desarrollo económico de la provincia.

Además, durante ambas jornadas, el público podrá acceder a un 10% de descuento en todos los sectores, incentivando las compras navideñas y el acompañamiento al comercio local.

Esta propuesta es posible gracias al acompañamiento y apoyo del Gobierno de la provincia de Formosa, que continúa impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento del empleo, el emprendedurismo y el desarrollo económico local.

Al respecto, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo destacó la importancia de este tipo de espacios y señaló que “esta propuesta busca generar un punto de encuentro para las familias y, al mismo tiempo, acompañar a nuestros emprendedores, brindándoles un espacio donde puedan mostrar y comercializar sus productos en una fecha tan significativa como la Navidad”.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer stands con productos navideños, decoración, adornos, souvenirs, regalería y artículos personalizados.

El día sábado se realizará el concurso del mejor pan dulce innovador, además de la comercialización de pan dulces artesanales elaborados por manos formoseñas, poniendo en valor el talento y la creatividad local.

La propuesta se completa con un espacio familiar y recreativo para grandes y chicos, ambientación especial y variadas propuestas gastronómicas, con foodtrucks y stands de comidas dulces y saladas.

Vicentin remarcó también el valor social del evento y agregó que “trabajamos para que cada actividad sea inclusiva, gratuita y pensada para toda la comunidad, promoviendo el encuentro, el disfrute y el crecimiento del trabajo local”.

“Todo para tu Navidad” se presenta así como una excelente alternativa para compartir, celebrar y apoyar a los emprendedores formoseños en un ambiente de alegría y espíritu navideño, cerró.



