La Policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Luján

La autopsia determinará la causa de la muerte

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 48 años, frente a la cancha de fútbol ubicada en la avenida Constituyente y la intersección con la calle María Pauzier del barrio Luján de la ciudad de Formosa.

El caso se registró este viernes alrededor de las 18:00 horas, cuando efectivos de la Comisaría jurisdiccional concurrieron a verificar un requerimiento policial tras ser notificados por un vecino de 42 años sobre la presencia de una persona tendida en el suelo aparentemente sin signos vitales.

En el lugar, se solicitó una ambulancia con personal de salud, que acudió rápidamente y confirmó que la mujer se encontraba sin signos vitales.

La escena fue perimetrada y se informó al juez y fiscal de turno, disponiéndose la intervención según el protocolo de actuación.

Efectivos de la Comisaría, el perito y fotógrafo de la Delegación Policía Científica llevaron adelante las diligencias procesales del caso, documentando el escenario del hallazgo a través de fotografías. Hallándose una cartera con dinero, celular y prendas de vestir.

Seguidamente, tras finalizar las diligencias procesales, efectivos del Cuerpo de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial para la autopsia, donde el médico forense judicial lleva adelante la tarea a fin de determinar la causa de la muerte. (Con foto). AMPLIAREMOS











