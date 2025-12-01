Vacuna triple viral: desde el 1° de enero la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses

La actualización adelanta el refuerzo y establece cómo continuará el esquema según la fecha de nacimiento.

A partir del 1° de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) se administrará entre los 15 y 18 meses de edad, con el objetivo de reducir el período en que niñas y niños quedan susceptibles a estas enfermedades y fortalecer la protección en edades tempranas.

En ese marco, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, licenciado Julio Arroyo, explicó que el adelantamiento del refuerzo “permite cerrar una ventana de riesgo y asegurar una cobertura más oportuna”.

“La triple viral es una vacuna segura y efectiva, pero para lograr una protección completa es fundamental contar con las dos dosis. Por eso, lo más importante es que las familias verifiquen el carnet y completen el esquema en tiempo y forma”, remarcó.

Respecto a la transición por cohortes, se informó que los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema con la segunda dosis a los 5 años, tal como se aplica actualmente. En cambio, los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la segunda dosis a los 18 meses y no recibirán una dosis a los 5 años.

Asimismo, para cubrir las cohortes intermedias, se aclaró que los niños mayores de 18 meses, al momento de implementarse el cambio, deberán continuar con el esquema previo, aplicándose la segunda dosis a los 5 años.

Por último, Arroyo recordó que las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas, se aplican en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, así como también en el vacunatorio de “La Familia”, y no requieren orden médica.



