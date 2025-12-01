La Legislatura aprobó el Presupuesto Provincial 2026 para Formosa

A través de la Resolución N° 031/2025 S.L, en el marco del Decreto N° 602/2025 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, convocó a la Legislatura provincial a una sesión extraordinaria este lunes 29 a las 9.30 horas.

De esta manera, en el recinto se debatió sobre una serie de proyectos considerados de “inmediato tratamiento legislativo”, entre los que se destacan el Presupuesto General de la Administración Pública provincial para el Ejercicio 2026 y modificaciones en materia fiscal.

La primera sesión extraordinaria, donde se aprobó el Presupuesto Provincial 2026, fue presidida por el vicegobernador de Formosa y presidente nato de la Honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo, Eber Solís.

También se abordaron los expedientes N° 117/2025, que contempla la prórroga de la vigencia de numerosas leyes provinciales, así como de sus normas reglamentarias y aclaratorias; y el expediente N° 118/2025, mediante el cual se propone la modificación del artículo 65 del Código Fiscal (Ley N° 1589) y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva Provincial (Ley N° 1590).

Solís celebró la aprobatoria del Presupuesto Provincial 2026 y expuso que “es un plan de gasto público que proyecta crecimiento, desarrollo y más oportunidades para Formosa y para cada formoseña y formoseño”.

Y mencionó que “el Modelo Formoseño continúa avanzando con firmeza, aún en un contexto nacional de total abandono, sosteniendo políticas públicas que priorizan el bienestar del pueblo”.

Por su parte, el diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, conversó con AGENFOR y subrayó la importancia de las leyes sancionadas, puntualizando que “hemos aprobado el Presupuesto 2026, la Ley de Prórroga de Emergencia Económica y una modificación del Código Fiscal”.

Se trata de “un presupuesto armónico que, respetando el cuidado de las cuentas públicas y el dinero de todos los formoseños, sigue el camino de la convicción en el Modelo Formoseño, que es mejorar la calidad de vida de cada uno”, afirmó.

Remarcó que “esto no es más que una apuesta optimista dentro de un contexto tan difícil que tiene la Nación, pero vamos a seguir este camino”, marcando que “seguramente será más lento, como señalaba el Gobernador”.

Honestidad intelectual

Respecto al debate dentro del recinto, el legislador valoró la discusión de ideas pero recalcó el rigor a la hora de argumentar, ya que “la discusión de los distintos puntos de vista siempre mejora, pero lo único que pedimos, y casi exigimos, es que haya honestidad intelectual, que no se mienta ni se digan medias verdades”, señaló.

En este marco, Samaniego desestimó los cuestionamientos de la oposición local sobre el origen de los fondos y la realidad del empleo en la provincia, calificándolos como “falacias importantes”, y sostuvo que “la Nación no nos regala absolutamente nada; la coparticipación son impuestos que se recaudan en todo el territorio y nos corresponden como miembros de la Argentina”, aclaró.

Y, por otro lado, aseveró que “el hecho de que el empleo privado está menguado en nuestra provincia, es absolutamente falso”, asegurando que “la mayor parte del empleo en Formosa es privado; en el área de servicio, comercio, industrial, producción primaria y secundaria”.

“Uno de los mejores indicadores de la tasa de empleo del país la tiene Formosa”, afirmó el diputado provincial y remarcó que “los indicadores sanitarios, sociales y económicos señalan que Formosa sigue creciendo, a pesar del contexto tan complicado que viene desde Nación”.

Finalmente, Samaniego enfatizó en que “somos una de las provincias más marginadas por el gobierno de Javier Milei, pero a pesar de eso, con este presupuesto Formosa apuesta a la infraestructura sanitaria, educativa y de ciencia y tecnología”.

Y expresó que “si uno quiere señalar cuál es la antípoda, no solamente ideológica, sino en acción del gobierno de Javier Milei, es el Modelo Formoseño porque tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida a los formoseño”, ya que “no sirve una economía que no está al servicio del bien común, como la de Nación”, cerró.



