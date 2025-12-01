“Un año de crecimiento, formación y recuperación en el Servicio de Kinesiología”, destacaron desde el HAC

El Servicio de Medicina Física y Kinesiología del Hospital de Alta Complejidad cierra el año con un balance altamente positivo en cada una de sus prestaciones.

Desde el hospital, señalaron que el equipo de trabajo se distingue por “su apoyo transversal a todos los servicios del hospital, acompañando de manera integral los procesos de rehabilitación, terapia física y recuperación motora de los pacientes”.

Asimismo, puntualizaron que “los profesionales kinesiólogos desarrollan su labor tanto en el gimnasio terapéutico como en la Unidad de Terapia Intensiva, y también intervienen activamente en la recuperación de pacientes internados en las distintas áreas del hospital”.

Destacaron que “su trabajo constituye un complemento fundamental de las terapias médicas y farmacológicas, con el objetivo de que cada paciente, luego de una enfermedad, intervención quirúrgica o en el contexto de una patología crónica, recupere la mayor funcionalidad posible”.

De esta manera, se favorece la continuidad de los tratamientos, optimizando sus resultados y permitiendo una reinserción más temprana a las actividades cotidianas y laborales.

Además, subrayaron que “durante el año 2025, el Servicio de Kinesiología realizó más de 21 mil atenciones, asistiendo a más de 13 mil pacientes, cifras que reflejan no solo un alto nivel de prestaciones, sino también miles de historias de recuperación y mejora en la calidad de vida”.

Por otra parte, en el ámbito académico, el servicio forma parte activa del sistema de residencias del HAC y actualmente cuenta con 12 residentes, quienes realizan su formación profesional acompañados por kinesiólogos de planta.

“Esta instancia educativa se ve fortalecida por las amplias oportunidades de aprendizaje que ofrece una institución de alta complejidad, consolidando el compromiso del servicio con la excelencia, la formación continua y el futuro de la salud”, expresaron desde el HAC.

Finalmente, agradecieron “el acompañamiento permanente del Gobierno de Formosa, cuyo compromiso con la salud pública permite contar con este tipo de cobertura integral, garantizando el acceso a prestaciones de alta complejidad y fortaleciendo un sistema sanitario que prioriza la recuperación, la inclusión y la calidad de vida de cada paciente”.



