Universidad Nacional de Formosa: tensiones y cuestionamientos en el cierre del año

La Universidad Nacional de Formosa, dirigida por el único rector libertario del país, sorprendió días antes de la Navidad con una decisión que impactó de lleno en la comunidad académica. En una “sesión extraordinaria de extrema urgencia” del día 17/12/2025, el Consejo Superior aprobó la confirmación del juicio académico a 43 docentes —profesores, licenciados, magísteres, doctores e investigadores—; el argumento de la denuncia radica en supuestas faltas de los docentes que carecen de fundamentos ya que los hechos denunciados están prescriptos teniendo presente que datan del año 2021. Todos ellos deberán enfrentar un juicio académico en el que, según se anticipa, el rector Parmetler, a través de los integrantes del Tribunal académico, podría solicitar la destitución y la exoneración. Los integrantes del consejo superior rechazaron los recursos de reconsideración, sin importarles la vida, las familias de docentes universitarios quienes injustamente fueron acusados. La frase “por la afirmativa” resonó en el microcine sin que la voz tiemble demostrando claramente quienes son l0s votantes y lo que son como personas.Sin embargo, las tensiones no se limitan a las decisiones académicas. En los pasillos de la universidad se rumorea del poder que ejerce la secretaria de gerencia Norma Ramírez.Diversas voces se preguntan si el Consejo Superior exigirá explicaciones a Ramírez sobre balances, plazos fijos,y el destino de los dos mil millones de pesos que nadie sabe con que finalidad se usa mas aun con órdenes de pago que se están sacando maratonicamente.La comunidad académica le recuerda a los consejeros superiores acerca de las observaciones de la Auditoría General de la Nación respecto al manejo de la secretaría a cargo de la C.P Norma Ramírez.El cierre de año se presenta así con un clima enrarecido: mientras numerosos docentes aguardan más de tres meses para conocer su futuro laboral, el séquito del rector disfrutan sin ninguna interpelación del órgano colegiado universitario.¿Será el 2026 el año en donde los “Honorables” dejarán de ser los “levantamanos” de Parmetler y se pondrán en el papel de contralor del ejecutivo?



