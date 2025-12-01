Entró a robar en la casa de un familiar y lo aprehendieron

• Las cámaras de seguridad del hogar captaron al sujeto en pleno acto delictivo





Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a un hombre de 27 años y secuestraron los objetos de valor que sustrajo de la casa de un familiar, en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

Alrededor de las 19:40 horas de este lunes, los policías verificaron un requerimiento en la manzana 32 y se entrevistaron con una mujer de 57 años.

La damnificada comentó que su hermano la alertó desde la provincia de Santa Cruz sobre la presencia de un individuo en su casa con fines de robo, que pudo ver mediante un aplicativo que permite observar las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Al llegar, encontró al sujeto en el interior de la casa y descubrió que se trataba de un familiar, razón por la cual los policías lo aprehendieron y secuestraron los bienes que tenía en su poder.

Tanto el detenido como los secuestros fueron trasladados hasta la comisaría, donde el individuo se notificó de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



